Судаков поздравил победителя битвы Металлистов в Первой лиге, подколов проигравшего. Это не понравилось президенту одного из клубов
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Фото: ФК Шахтар Донецьк
В матче Первой лиги между "Металлистом" и "Металлистом 1925" победу одержал первый - 1:0. На этот результат отреагировал полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков.
В комментариях в Instagram он написал: "Поздравляю с победой, настоящий "Металлист". Правда, потом Георгий изменил сообщение на "Поздравляю с победой".
На этот комментарий отреагировал президент "Металлиста 1925" Владимир Носов, ответив: «поздравляю с большим количеством успешных подборов головой".
Отметим, что Судаков в свое время выступал за "Металлист" в детско-юношеской футбольной лиге. Оттуда он перешел в "Шахтер".
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Источник:Металіст
Опубликовал: Виктор Иванчук
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