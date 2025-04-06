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Судаков поздравил победителя битвы Металлистов в Первой лиге, подколов проигравшего. Это не понравилось президенту одного из клубов

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Судаков поздравил победителя битвы Металлистов в Первой лиге, подколов проигравшего. Это не понравилось президенту одного из клубов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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В матче Первой лиги между "Металлистом" и "Металлистом 1925" победу одержал первый - 1:0. На этот результат отреагировал полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков.

В комментариях в Instagram он написал: "Поздравляю с победой, настоящий "Металлист". Правда, потом Георгий изменил сообщение на "Поздравляю с победой".

На этот комментарий отреагировал президент "Металлиста 1925" Владимир Носов, ответив: «поздравляю с большим количеством успешных подборов головой".

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Отметим, что Судаков в свое время выступал за "Металлист" в детско-юношеской футбольной лиге. Оттуда он перешел в "Шахтер".

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Металлист 1925 (Харьков) Георгий Судаков Металлист (Харьков) Владимир Носов
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Источник:
Металіст
Опубликовал: Виктор Иванчук
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