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"Бесит". Дитятьев высказался на тему сториз после российских атак

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"Бесит". Дитятьев высказался на тему сториз после российских атак

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Бывший украинский футболист Алексей Дитятьев поделился мыслями относительно поведения людей после ракетных атак.

"Я, конечно, понимаю, что нет правильного поведения и норм, как себя надо вести после таких трагедий. Но.

Меня аж бесит, когда я вижу, как в сетях выкладывают веселые сторисы, будто н####я (ничего - прим.) не случилось. Дайте хотя бы паузу пару дней для своего лицемерия", - написал Алексей Дитятьев в Instagram.

Напомним, 4-го апреля Кривой Рог подвергся массированной ракетной атаке со стороны России. Из-за этого террористического акта погибли 20 украинцев.

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Алексей Дитятьев война с россией
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Источник:
Олексій Дитятьєв
Опубликовал: Виктор Иванчук
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