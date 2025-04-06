"Бесит". Дитятьев высказался на тему сториз после российских атак

Бывший украинский футболист Алексей Дитятьев поделился мыслями относительно поведения людей после ракетных атак.

"Я, конечно, понимаю, что нет правильного поведения и норм, как себя надо вести после таких трагедий. Но.

Меня аж бесит, когда я вижу, как в сетях выкладывают веселые сторисы, будто н####я (ничего - прим.) не случилось. Дайте хотя бы паузу пару дней для своего лицемерия", - написал Алексей Дитятьев в Instagram.