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Победы Динамо, Александрии и Шахтера, Лунин пропустит четвертьфинал ЛЧ, Довбик не забил Юве. Главные новости за 6 апреля

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А также неожиданное поражение Ливерпуля и безголевое дерби Манчестера

Победы Динамо, Александрии и Шахтера, Лунин пропустит четвертьфинал ЛЧ, Довбик не забил Юве. Главные новости за 6 апреля

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 6 апреля

Александрия взяла три очка в матче с Кривбассом

Команда Руслана Ротаня одержала свою очередную минимальную победу в чемпионате Украины, справившись на своем поле с "Кривбассом". Единственный гол за "Александрию" забил бразильский легионер Безерра – 1:0. "Александрия" остается на втором месте, и имеет отставание в четыре очка от "Динамо" Киев, однако опережает на шесть пунктов "Шахтер".

Динамо забило два гола Левому берегу

В противостоянии правобережной и левобережной киевских команд победу ожидаемо одержал фаворит. "Динамо" забило по голу "Левому берегу" в каждом из таймов. Сначала ворота гостей поразил Андрей Ярмоленко, а сразу после перерыва – Николай Шапаренко (2:0).

Шахтер разгромил Верес

Наконец-то свою победу в воскресенье одержал и донецкий "Шахтер". "Верес" пытался навязать борьбу команде Марино Пушича, и счет не менялся почти час, однако все же индивидуальное мастерство игроков "Шахтера" сказалось – по голу забили Кевин, Судаков и Траоре – 3:0.

Лунин пропустит матч Реала с Арсеналом в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" обнародовал список футболистов, которые отправятся в Лондон на четвертьфинал Лиги чемпионов против "Арсенала". В заявку не попал из-за своего повреждения украинский голкипер Андрей Лунин. Зато нашлось место Тибо Куртуа, Франу Гонсалесу и Серхио Местре. Матч состоится восьмого апреля.

Рома прервала свою победную серию, Довбик не забил

"Рома" прервала свою серию из семи подряд побед в Серии А, однако сохранила серию из 15 матчей без поражений, поделив на своем поле очки с "Ювентусом" (1:1). Локателли вывел гостей вперед на 40-й на минуте, однако форвард "Ромы" Шомуродов, выйдя на поле во втором тайме, почти сразу сравнял счет. Артем Довбик сыграл 85 минут, и в целом был малозаметным. "Юве" остается на седьмом месте, "Рома" – седьмая, между командами три очка.

Ливерпуль неожиданно проиграл Фулхэму

Лидер чемпионата Англии лишь второй раз за 31 проиграл свой матч. Остановить "Ливерпуль" удалось "Фулхэму". "Дачники" пропустили первыми, однако еще в первом тайме ответили тремя мячами, а после перерыва позволили "Ливерпулю" забить лишь раз – 3:2. Несмотря на поражение, "Ливерпуль" сохраняет комфортный отрыв от "Арсенала" – 11 очков.

Ярмолюк остановил Челси, без голов в дерби Манчестера

Также в воскресенье состоялись еще три матча АПЛ. Егор Ярмолюк сыграл 66 минут в ничейном матче "Брентфорда" с "Челси" (0:0), почти без моментов и без голов завершилась игра между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" (0:0), а "Тоттенхэм" оформил вылет в Чемпионшип "Саутгемптона" (3:1).

Бенфика с Трубиным разгромила Порту

В центральном матче 28 тура чемпионата Португалии "Бенфика" в эффектном стиле победила на выезде "Порту". Лиссабонцы отправила в ворота своего соперника четыре гола, при этом пропустили лишь один раз (4:1). Анатолий Трубин сделал два сейва и даже отдал одну острую передачу. "Бенфика" лидирует после 28 туров, однако второй "Спортинг" имеет игру в запасе.

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