Павлов поддержал позицию Вернидуба по поводу матчей в Кривом Роге и привел пример со своей карьеры

Президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов поддержал позицию тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба относительно проведения домашних матчей команды в Кривом Роге.

"В данной ситуации я, как никто понимаю Юрия Вернидуба и вот почему. Когда Россия вторглась в Донецкую и Луганскую области, я возглавлял мариупольский "Ильичевец".

И точно так же, как сейчас Вернидуб с "Кривбассом", я боролся за то, чтобы моя команда могла играть в родном городе, для родных людей. Но многие отказывались ехать в Мариуполь”.