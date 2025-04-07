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Павлов поддержал позицию Вернидуба по поводу матчей в Кривом Роге и привел пример со своей карьеры

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Вспомнил о Мариуполе

Павлов поддержал позицию Вернидуба по поводу матчей в Кривом Роге и привел пример со своей карьеры

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Президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов поддержал позицию тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба относительно проведения домашних матчей команды в Кривом Роге.

"В данной ситуации я, как никто понимаю Юрия Вернидуба и вот почему. Когда Россия вторглась в Донецкую и Луганскую области, я возглавлял мариупольский "Ильичевец".

И точно так же, как сейчас Вернидуб с "Кривбассом", я боролся за то, чтобы моя команда могла играть в родном городе, для родных людей. Но многие отказывались ехать в Мариуполь”.

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“Я бы хотел, чтобы сейчас не были повторены те ошибки и такие города, как Кривой Рог, не потеряли футбол и свою команду.

Прошу соперников проявить понимание и сочувствие к "Кривбассу", поддержать клуб в такой трудный момент. Потому что этот город, как и любой другой в Украине, заслуживает своего клуба, футбола, мирной жизни”, – заверил экс-тренер “Ворсклы”.

"Кривбасс" должен сыграть дома еще 5 матчей, три из которых состоятся в отрезке с 12 по 20 апреля.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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