  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Потери России в войне превысили 925 тысяч - Генштаб
В тренде

Потери России в войне превысили 925 тысяч - Генштаб

Общие новости

Выбито 185 единиц техники

Потери России в войне превысили 925 тысяч - Генштаб

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За сутки Силы обороны уничтожили еще 1350 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери России в личном составе уже превысили 925 тысяч.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 07 апреля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 925 020 (+1350) человек ликвидировано;
  • танков - 10 567 (+13) ед.;
  • боевых бронированных машин - 21 997 (+25) ед.;
  • артиллерийских систем - 25 817 (+31) ед.;
  • РСЗО - 1356 (+2) ед. ;
  • средства ПВО - 1124 ед.;
  • самолетов - 370 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 874 (+28) ед.;
  • крылатых ракет - 3 145 (+15) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43 120 (+70) ед.;
  • специальной техники - 3 790 (+1) ед.
По теме
yellow-arrow
Победы Динамо, Александрии и Шахтера, Лунин пропустит четвертьфинал ЛЧ, Довбик не забил Юве. Главные новости за 6 апреля
yellow-arrow
Павлов поддержал позицию Вернидуба по поводу матчей в Кривом Роге и привел пример со своей карьеры
yellow-arrow
Лучкевич: После матча сказали идти тренироваться, чтобы доработать
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости