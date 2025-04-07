Потери России в войне превысили 925 тысяч - Генштаб
Выбито 185 единиц техники
Генштаб ЗСУ
За сутки Силы обороны уничтожили еще 1350 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери России в личном составе уже превысили 925 тысяч.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 07 апреля 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 925 020 (+1350) человек ликвидировано;
- танков - 10 567 (+13) ед.;
- боевых бронированных машин - 21 997 (+25) ед.;
- артиллерийских систем - 25 817 (+31) ед.;
- РСЗО - 1356 (+2) ед. ;
- средства ПВО - 1124 ед.;
- самолетов - 370 ед.;
- вертолетов - 335 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 874 (+28) ед.;
- крылатых ракет - 3 145 (+15) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 43 120 (+70) ед.;
- специальной техники - 3 790 (+1) ед.
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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