Потери России в войне превысили 925 тысяч - Генштаб

За сутки Силы обороны уничтожили еще 1350 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери России в личном составе уже превысили 925 тысяч.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 07 апреля 2025 года ориентировочно составили: