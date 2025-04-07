В Кабмине сделали заявление относительно соглашения с США об украинских ресурсах

На этой неделе украинская делегация отправится в Вашингтон для технических переговоров по новому проекту соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США.

Об этом изданию Associated Press сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

"Новый проект соглашения от США свидетельствует о том, что намерение создать фонд или совместно инвестировать остается... То, что мы имеем сейчас, - это документ, который отражает позицию юридической группы Минфина США... Это не окончательная версия, это не общая позиция.

Понятно, что все параметры этого соглашения не могут быть обсуждены в режиме онлайн. Нам нужно сесть с командами и продолжить разговор лично.

Это знаменует собой новый этап в отношениях с Соединенными Штатами - этап, который требует опыта во многих сферах. В конце концов все решится в ходе переговоров", - заявила Свириденко.