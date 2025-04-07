"Мне не нравятся бомбардировки". Трамп отреагировал на удары России по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает общаться с Москвой о прекращении войны против Украины. Об этом сообщает Associated Press.

"Мы разговариваем с Россией. Мне не нравятся бомбардировки, бомбардировки продолжаются и продолжаются, и каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. Мы хотели бы, чтобы они остановились", - сказал американский лидер.

В течение прошлой недели более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет различных типов.

Всего с начала мирных переговоров при активном участии США количество российских ударов по Украине стало больше на 50%.



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