  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Мне не нравятся бомбардировки". Трамп отреагировал на удары России по Украине
В тренде

"Мне не нравятся бомбардировки". Трамп отреагировал на удары России по Украине

Общие новости

Пока лишь ожидания

"Мне не нравятся бомбардировки". Трамп отреагировал на удары России по Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает общаться с Москвой о прекращении войны против Украины. Об этом сообщает Associated Press.

"Мы разговариваем с Россией. Мне не нравятся бомбардировки, бомбардировки продолжаются и продолжаются, и каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. Мы хотели бы, чтобы они остановились", - сказал американский лидер.

В течение прошлой недели более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет различных типов.

Всего с начала мирных переговоров при активном участии США количество российских ударов по Украине стало больше на 50%.

Читайте такжеВ Кабмине сделали заявление относительно соглашения с США об украинских ресурсах

По теме
yellow-arrow
В Кабмине сделали заявление относительно соглашения с США об украинских ресурсах
yellow-arrow
Потери России в войне превысили 925 тысяч - Генштаб
yellow-arrow
Победы Динамо, Александрии и Шахтера, Лунин пропустит четвертьфинал ЛЧ, Довбик не забил Юве. Главные новости за 6 апреля
Украина США Дональд Трамп война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AP
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
07.04.2025 в 12:07
рыжий балабол
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
07.04.2025 в 12:07
рыжий балабол
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости