Глава Пологовского РТЦК: Воевать гораздо легче, чем работать в ТЦК. Это очень тяжелая работа

Начальник Пологовского районного территориального центра комплектования Виктор Юрчук считает, что работать в ТЦК труднее, чем воевать на фронте.

Об этом он сказал в интервью телеканалу TV5.

По его словам, военные, которые работают в центрах комплектования, ежедневно сталкиваются с большой нагрузкой и должны обеспечивать постоянное пополнение Вооруженных сил Украины.

"У тебя есть подразделение, есть люди - организуй работу. План дали - выполняй. Поверьте мне, воевать гораздо легче, чем работать в ТЦК. Это очень тяжелая работа, потому что мы должны комплектовать Вооруженные силы: кто-то идет на ротацию, кто-то ранен - должны пополнять", - отметил Юрчук.

Юрчук рассказывает, что лично не ходит на оповещение. Его солдаты также ходят с полицейскими.

Он отмечает, что ТЦК лишь может вызвать машину, если гражданин нарушает закон, чтобы его доставили для прохождения ВВК.

Начальник Пологовского РТЦК отмечает, что сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права самостоятельно задерживать людей. Именно поэтому полиция присутствует и на блокпосту.

Юрчук также отмечает, что российские спецслужбы активно ведут подрывную деятельность против ТЦК, в частности привлекая к этому украинских подростков.

"Россияне все для того делают: нанимают наших подростков через свои спецслужбы, чтобы те носили бомбы, устраивали провокации против ТЦК", - сказал он.

Юрчук заявил, что подавляющее большинство работников территориальных центров комплектования действует честно и в рамках закона.

"90% ТЦК работают по совести и по закону", - добавил он.