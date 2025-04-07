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Генштаб не поддержал законопроект Минобороны о демобилизации 108 тысяч военных, - УП

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Реализация проекта закона приведет к одновременному увольнению большого количества военных

Генштаб не поддержал законопроект Минобороны о демобилизации 108 тысяч военных, - УП

Генштаб ЗСУ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Министерство обороны Украины еще в январе подготовило законопроект о демобилизации и ротации военнослужащих во время военного положения. Однако документ не получил поддержки со стороны Генерального штаба ВСУ.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ответы Минобороны и источники в Верховной Раде.

В ведомстве пояснили, что реализация проекта закона приведет к одновременному увольнению большого количества военных, что существенно снизит укомплектованность боевых частей. По данным источников в парламенте, речь идет о возможной демобилизации 108 тысяч человек, из которых 14 тысяч - офицеры.

В Главном управлении коммуникаций ВСУ отмечают, что внести законопроект на рассмотрение парламента можно будет только после обеспечения армии достаточным количеством военнослужащих для продолжения войны с Россией.

Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Им обязали Минобороны наработать в течение восьми месяцев законопроект о демобилизации.

До 18 декабря Минобороны должно было подготовить соответствующий проект закона.

По данным СМИ, Министерство обороны Украины обратилось в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с просьбой отсрочить до 18 марта 2025 года сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения.

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