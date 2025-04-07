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УАФ обратилась к УЕФА об упоминании умершего российского экс-футболиста, который воевал против Украины

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Официальное заявление

УАФ обратилась к УЕФА об упоминании умершего российского экс-футболиста, который воевал против Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская ассоциация футбола направила официальное письмо в УЕФА об инциденте, произошедший во время проведения 49-го Конгресса УЕФА в Белграде, когда был удостоен памяти ликивидированный российский оккупант.

"От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества Украины обращаемся к Вам в связи с недавним инцидентом, произошедшим во время 49-го очередного Конгресса УЕФА в Белграде, а именно — с персональным составом списка умерших членов европейской футбольной семьи, которые упоминаются в традиционном ежегодном поминальном видеоролике.

Обращаем Ваше внимание, что российский экс-футболист алексей бугаев, упомянутый в предоставленном рфс списке для почтения памяти, был добровольцем российской армии во время полномасштабной военной агрессии России против Украины. Он сознательно и по собственной воле принял решение идти на украинскую землю и убивать невинных украинских людей и погиб в прошлом году именно из-за этих обстоятельств.

Похожая ситуация касается еще одного экс-футболиста — заура казиева, который также был в этом списке. Кроме того, Казиев выступал за незаконно созданный оккупантами во временно оккупированном Крыму клуб — "тск-таврия".

Война в Украине продолжается с 2022 года и до сих пор. Агрессор, оставаясь безнаказанным, ежедневно уносит жизни украинцев — футболистов, тренеров, арбитров, а также десятков тысяч мирных граждан — детей, женщин, стариков — в их домах, больницах, детсадах, на улицах; разрушает спортивную инфраструктуру и уничтожает целые города. И все это делают российские солдаты — такие, как бугаев и казиев.

Украинское футбольное сообщество отмечает, что для европейской футбольной семьи недопустимо и неуместно проявлять уважение таким лицам, ставя их в один ряд с действительно выдающимися футбольными деятелями. Мы настоятельно просим Вашего рассмотрения этого вопроса. Такие вещи не должны иметь место", — говорится в письме.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Андрей Журба
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