Победа Руха, ничья в Житомире, Боруссия теряет ключевого защитника. Главные новости за 7 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 7 апреля

В последнем матче 23-го тура в Житомире "Полесье" принимало "Карпаты". Первая половина встречи завершилась без голов. Сразу после перерыва доминировали хозяева поля, но пропустили контратаку. На 60-й минуте Амбросий Чачуа отправил мяч в сетку и вывел "Карпаты" вперед. Казалось, что житомиряне не смогут спастись, но на 88-й минуте после просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота "Карпат". Одиннадцатиметровый реализовал Гуцуляк - 1:1. В итоге, противостояние завершилось вничью.

В Ковалевке в предпоследнем матче 23-го тура УПЛ встречались "Колос" и "Рух". Матч завершился победой львовской команды. Единственный гол на 27-й минуте забил Ярослав Карабин. На 90+4 минуте произошел очень интересный эпизод, но после просмотра VAR арбитр решил не назначать пенальти в ворота гостей. Таким образом, "Колос" теряет сверхважные очки в борьбе за выживание.

УПЛ подвела итоги голосования на звание лучших игрока и тренера февраля-марта.

На первом этапе комментаторы, эксперты УПЛ ТВ и представители СМИ выбрали по 4 кандидата, а на втором этапе - за лучшего из них в каждой номинации голосовали болельщики. В результате, лучшими стали представители "Карпат" - полузащитник Бруниньо и тренер Владислав Лупашко.

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг готов вернуться к тренерской деятельности уже с июля. Об этом сообщает Николо Скира.По информации источника, тен Хаг открыт для предложений и не против попробовать свои силы в Серии А. По информации источника, тен Хаг открыт для предложений и не против попробовать свои силы в Серии А. Напомним, что в прошлом году Эрика уволили из "Манчестер Юнайтед".

Киевскому "Динамо" предложили рассмотреть вариант подписания вингера сборной Гондураса и "Селтика" Луиса Пальму, который сейчас играет в аренде в "Олимпиакосе". Об этом сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0". В текущем сезоне Луис Пальма провел 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также на его счету 20 матчей и 5 голов за сборную Гондураса.

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" получил тяжелую травму перед важными матчами против "Барселоны" в четвертьфинале Лиге чемпионов.

В сообщении на официальном сайте "шмелей" говорится о том, что у Нико Шлоттербека диагностирован разрыв мениска левого колена. Из-за этого повреждения 25-летний немец больше не сыграет в этом сезоне.

Львовский клуб принял решение прекратить сотрудничество с Владимиром Езерским, который находился в структуре клуба как старший тренер. Как сообщает ТаТоТаке, в конце марта 2025 года полузащитник "Карпат" и игрок молодежной сборной U-20 Артур Шах сообщил руководству клуба, что помощник главного тренера сборной Езерский в расположении сборной команды перед матчем пытался склонить его к сотрудничеству с конкретной агентской компанией, обещая трудоустройство в Европе (вероятнее всего, речь идет о ProStar Вадима Шаблия).

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал, что в полтавской "Ворскле" серьезные финансовые проблемы, что может объяснять кризис результатов команды Юрия Максимова.

"Я не знаю, что там происходит в клубе. У меня такое впечатление, что там есть серьезные финансовые проблемы. Это не из команды известно, а от других людей. Что будет дальше - никто не знает, но доиграть чемпионат нужно. И задача "Ворсклы" - остаться в УПЛ, желательно, без переходных матчей", - сказал Цыганык.