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Тотти прибыл на Россию на официальное мероприятие

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Легенда Ромы посетит мероприятие в России

Тотти прибыл на Россию на официальное мероприятие

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда “Ромы” и сборной Италии Франческо Тотти прибыл в столицу страны-агрессора РФ Москву. Об этом сообщают российские СМИ.

Легендарный футболист посетит мероприятие - вручение премии РБ.Это российское событие в области спорта и букмекерства.

Напомним, что после 2022 года в Москве на этой премии были Эммануэль Адебайор и Кафу.

Ранее Тотти опрадывал свое посещение России словам о том, что он "не политик и не дипломат".

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Комментарии
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.04.2025 в 18:50
Пи..дар
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Комментарии 3
shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.04.2025 в 18:50
Пи..дар
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aleks68
07.04.2025 в 18:47
кровавые деньги помогли.тварь продажная
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terber (ternopil)
07.04.2025 в 18:47
імператор став гумном
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