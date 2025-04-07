Тотти прибыл на Россию на официальное мероприятие
Легенда Ромы посетит мероприятие в России
фото из свободных источников
Легенда “
Легендарный футболист посетит мероприятие - вручение премии РБ.Это российское событие в области спорта и букмекерства.
Напомним, что после 2022 года в Москве на этой премии были Эммануэль Адебайор и Кафу.
Ранее Тотти опрадывал свое посещение России словам о том, что он "
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.04.2025 в 18:50
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