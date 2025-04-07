Легенда “ Ромы ” и сборной Италии Франческо Тотти прибыл в столицу страны-агрессора РФ Москву. Об этом сообщают российские СМИ.

Легендарный футболист посетит мероприятие - вручение премии РБ.Это российское событие в области спорта и букмекерства.

Напомним, что после 2022 года в Москве на этой премии были Эммануэль Адебайор и Кафу.