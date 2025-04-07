Павлов: Кто эти люди, что прошли в Исполком УЕФА? А Шевченко - легенда, его там боятся

Член Исполкома УАФ Николай Павлов поделился мнением о выборах в Исполком УЕФА, проигранных президентом Украинской Ассоциации футбола Андреем Шевченко.

– Ветер тут дует с севера (с России, - прим.). Андрей Николаевич – заслуженный в футболе человек и, думаю, его кандидатуру и обсуждать было не нужно. Прошли представители Испании и Израиля. Кто эти люди, что они дали футболу, или оставили какой-нибудь след… Я этих фамилий не знаю.

Выбирают функционеры, потому они зависят от руководства УЕФА. Если руководители европейского футбола принимают такое решение, на сближение с Россией, чтобы вернуть их сборную и клубы в международное сообщество, то никто возражать не будет. Андрей Шевченко не такой. Он никогда не пойдет на это.

– То есть решение относительно Шевченко выглядит искусственным.

– Думаю, что да. Там люди подневольные, а Андрей Николаевич – личность. Этого человека знают все в мире, его там боятся, чтобы, не дай Бог для них, он им не испортил сладкую кашу.