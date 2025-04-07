Трамп пригрозил Китаю дополнительными 50% тарифами

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением дополнительных тарифов в размере 50% для Китая с 9 апреля.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Вчера Китай ввел 34%-ные тарифы в ответ на свои уже рекордные тарифы, неденежные тарифы, незаконное субсидирование компаний и массовые долгосрочные валютные манипуляции, несмотря на мое предупреждение, что любая страна, которая в ответ введет дополнительные тарифы на уже существующие долгосрочные тарифные ограничения в отношении нашей страны, встретится с новыми, значительно более высокими тарифами, которые превышают те, что были установлены изначально", - отметил Трамп.

Именно поэтому американский президент требует, чтобы Китай отменил свои 34-процентные пошлины до 8 апреля. Иначе США введут дополнительные тарифы в размере 50% уже с 9 апреля.

Кроме того, по словам Трампа, США остановят переговоры на запросы Китая относительно встреч для обсуждения тарифов. Тогда как переговоры с другими странами относительно пошлин начнутся немедленно.

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в 50%

Напомним, что ранее Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.