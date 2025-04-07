Зеленский подтвердил присутствие ВСУ в Белгородской области РФ
Президент заявил о действиях ВСУ в двух областях России
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он рассказал о ситуации на фронте и операции украинских войск в Курской и Белгородской областях России.
Об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении 7 апреля.
Отдельно докладывал сегодня Главком Александр Сырский: фронт, наше присутствие в Курской области и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо - война должна возвращаться туда, откуда она пришла", - сказал Зеленский.
Он отметил, что главная цель операции ВСУ, как и раньше, - максимально защитить украинскую землю, в частности громады в Сумской и Харьковской области, от российских оккупантов.
По словам президента, Сырский доложил об активности украинских подразделений именно по линии границы, а также в так называемой серой зоне и непосредственно на территории врага.
"Важно, что благодаря храбрости и благодаря стойкости наших воинов в Курской области, благодаря всей Курской операции удалось уменьшить давление на других направлениях фронта, в частности в Донецкой области. Абсолютно важно по фронту и в дальнейшем уничтожать российскую технику, всю логистику, которой пользуется оккупант", - отметил Зеленский.
Он поблагодарил каждое подразделение, которое обеспечивает результат, наносит потери оккупанту и защищает украинские позиции.
"И еще - Белгородская область. Активные действия в эти дни - 225-й штурмовой полк. Молодцы, ребята! Горжусь каждым и каждой, кто бьется ради Украины!", - добавил президент.
Напомним, в марте российские военкоры начали писать о том, что украинские защитники якобы прорвали границу и зашли на территорию Белгородской области.
Вскоре россияне якобы объявили об эвакуации в Красноярузском районе Белгородской области.
Однако официальной информации о присутствии ВСУ в Белгородской области не было.
Популярное сейчас
- Это почти неизбежно. Почему Андрей Ярмоленко станет лучшим бомбардиром УПЛ
- Карпаты уволили Езерского, который пытался перетянуть молодого игрока к другому агенту, - СМИ
- Клуб УПЛ предложил Ингульцу доиграть домашние матчи на своем стадионе
- "Стол был полностью заполнен пачками с деньгами": Григорчук вспомнил самого щедрого президента клуба
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty