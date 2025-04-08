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Николай Павлов: Возможный допуск россиян? Мы и президент УАФ стоим на таком пути, что ни шагу назад

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Николай Павлов прояснил позицию УАФ после последних скандльных заявлений из ФИФА и УЕФА

Николай Павлов: Возможный допуск россиян? Мы и президент УАФ стоим на таком пути, что ни шагу назад

uaf.ua

Новина українською

Член Исполкома УАФ Николай Павлов высказался относительно недавних высказываниях президента ФИФА Джанни Инфантино, который на недавнем конгрессе УЕФА высказался о возвращении россиян в международные соревнования.

– Николай Петрович, как вообще можно расценить заявление Инфантино? Ибо в наших реалиях войны такая позиция выглядит, мягко говоря, нездоровой.

– Посмотрите: на всех крупных футбольных соревнованиях, чемпионатах мира, Европы, Лиги чемпионов кто был главным спонсором, кого больше других рекламировали? Российский "Газпром". В УЕФА работают функционеры. Инфантино – функционер, он ничего не доказал в футболе ни как футболист, ни как тренер. Эти люди живут из этих денег, уходящих из России.

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И вы посмотрите, кто играет в чемпионате России. Многие легионеры, там полные стадионы. Это при том, что клубы и сборная не выступают на международном уровне. Не так, как у нас, приезжают, чтобы через Лигу чемпионов или другие еврокубки заявить о себе в Европе.

За тем, что в Россию продолжают уезжать легионеры и футбол держится на плаву, стоят только деньги. Потому и желание Инфантино понятно – он хочет туда свернуть. Но, думаю, у него ничего не получится.

– Исполком УАФ, в состав которого вы входите, оперативно отреагировал на его заявление.

– Мы и президент УАФ стоим на таком пути, что ни шагу назад. На Исполкоме было принято решение обратиться не только в УЕФА. Копии писем по предложению члена Исполкома Игоря Гатаулина были отправлены всем европейским федерациям. В них аргументированно и подробно рассказывается, почему, когда и как наша позиция непреклонна.

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Андрей Шевченко Николай Павлов Джанни Инфантино ФИФА УАФ война с россией
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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