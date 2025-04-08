Николай Павлов: Возможный допуск россиян? Мы и президент УАФ стоим на таком пути, что ни шагу назад
Николай Павлов прояснил позицию УАФ после последних скандльных заявлений из ФИФА и УЕФА
uaf.ua
Член Исполкома УАФ Николай Павлов высказался относительно недавних высказываниях президента ФИФА Джанни Инфантино, который на недавнем конгрессе УЕФА высказался о
– Николай Петрович, как вообще можно расценить заявление Инфантино? Ибо в наших реалиях войны такая позиция выглядит, мягко говоря, нездоровой.
– Посмотрите: на всех крупных футбольных соревнованиях, чемпионатах мира, Европы, Лиги чемпионов кто был главным спонсором, кого больше других рекламировали? Российский "Газпром". В УЕФА работают функционеры. Инфантино – функционер, он ничего не доказал в футболе ни как футболист, ни как тренер. Эти люди живут из этих денег, уходящих из России.
И вы посмотрите, кто играет в чемпионате России. Многие легионеры, там полные стадионы. Это при том, что клубы и сборная не выступают на международном уровне. Не так, как у нас, приезжают, чтобы через Лигу чемпионов или другие еврокубки заявить о себе в Европе.
За тем, что в Россию продолжают уезжать легионеры и футбол держится на плаву, стоят только деньги. Потому и желание Инфантино понятно – он хочет туда свернуть. Но, думаю, у него ничего не получится.
– Исполком УАФ, в состав которого вы входите, оперативно отреагировал на его заявление.
– Мы и президент УАФ стоим на таком пути, что ни шагу назад. На Исполкоме было принято решение обратиться не только в УЕФА. Копии писем по предложению члена Исполкома Игоря Гатаулина были отправлены всем европейским федерациям. В них аргументированно и подробно рассказывается, почему, когда и как наша позиция непреклонна.
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