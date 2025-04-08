Менее 1300 оккупантов и две системы ПВО. Генштаб обновил данные о потерях росармии в войне
Много выбито автотехники
Генштаб ВСУ
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1290 российских оккупантов, 5 танков и 2 средства ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 08.04. 25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 926310 (+1290)
- танков - 10572 (+5)
- боевых бронированных машин - 22011 (+14)
- артиллерийских систем - 25860 (+43)
- РСЗО - 1359 (+3)
- средства ПВО - 1126 (+2)
- самолетов - 370 (+0)
- вертолетов - 335 (+0)
- БПЛА оперативно- тактического уровня - 31917 (+43)
- крылатые ракеты - 3145 (+0)
- корабли / катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 43227 (+107)
- специальная техника - 3792 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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