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Менее 1300 оккупантов и две системы ПВО. Генштаб обновил данные о потерях росармии в войне

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Менее 1300 оккупантов и две системы ПВО. Генштаб обновил данные о потерях росармии в войне

Генштаб ВСУ

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За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1290 российских оккупантов, 5 танков и 2 средства ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 08.04. 25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 926310 (+1290)
  • танков - 10572 (+5)
  • боевых бронированных машин - 22011 (+14)
  • артиллерийских систем - 25860 (+43)
  • РСЗО - 1359 (+3)
  • средства ПВО - 1126 (+2)
  • самолетов - 370 (+0)
  • вертолетов - 335 (+0)
  • БПЛА оперативно- тактического уровня - 31917 (+43)
  • крылатые ракеты - 3145 (+0)
  • корабли / катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43227 (+107)
  • специальная техника - 3792 (+2).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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