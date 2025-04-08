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Россия ночью запустила по Украине 46 БПЛА и одну ракету. Как отработало ПВО?

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Есть интересный перекос в статистике

Россия ночью запустила по Украине 46 БПЛА и одну ракету. Как отработало ПВО?

Міністерство оборони України

Новина українською

В ночь на 8 апреля враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М и 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 9 шахедов и дронов других типов на востоке и севере страны. 31 БпЛА - локально потерян (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Донецкая область.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
08.04.2025 в 09:05
Я так понимаю, что ракеты в последнее время не сбивают
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Комментарии 1
fatov1986 (Лондон)
08.04.2025 в 09:05
Я так понимаю, что ракеты в последнее время не сбивают
Ответить
0
0

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