Россия ночью запустила по Украине 46 БПЛА и одну ракету. Как отработало ПВО?
Есть интересный перекос в статистике
Міністерство оборони України
В ночь на 8 апреля враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М и 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
Подтверждено сбитие 9 шахедов и дронов других типов на востоке и севере страны. 31 БпЛА - локально потерян (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Донецкая область.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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fatov1986 (Лондон)
08.04.2025 в 09:05
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