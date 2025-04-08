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Норвегия выделила 415 млн евро для Украины: куда направят

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В рамках инициативы Чехии

Норвегия выделила 415 млн евро для Украины: куда направят

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Норвегия выделила на военную помощь Украине дополнительные 4 миллиарда норвежских крон (около 415 млн евро) на боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.

Средства будут направлены в виде грантов на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов Украине.

"Артиллерийские снаряды являются необходимым условием освободительной борьбы Украины с российскими оккупантами. Поэтому для Норвегии также важно внести свой вклад в пополнение запасов боеприпасов в Украине", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

Ранее стало известно, что правительство Норвегии планирует увеличить финансовую поддержку Украины в этом году.

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Источник:
regjeringen.no
Опубликовал: Александр Бураков
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