Норвегия выделила 415 млн евро для Украины: куда направят
В рамках инициативы Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine
Норвегия выделила на военную помощь Украине дополнительные 4 миллиарда норвежских крон (около 415 млн евро) на боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.
Средства будут направлены в виде грантов на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов Украине.
"Артиллерийские снаряды являются необходимым условием освободительной борьбы Украины с российскими оккупантами. Поэтому для Норвегии также важно внести свой вклад в пополнение запасов боеприпасов в Украине", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.
Ранее стало известно, что правительство Норвегии планирует увеличить финансовую поддержку Украины в этом году.
Популярное сейчас
- "Пенальти был плохо пробит игроком, который не должен был его выполнять", - тренер Лишеня разнес Беседина
- Легионеры Кривбасса требуют от руководства перевезти команду в более безопасный город, - СМИ
- Верняев: Растет новый вундеркинд для нашей сборной
- Подоляк: Я считаю, что Зеленский должен идти на второй срок. Он глубоко вовлечен в войну и понимает, как из нее выходить
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty