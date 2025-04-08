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Эдмар: Для меня ближе Металлист, за который я играл. Металлист 1925 - совсем другой клуб

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Эдмар: Для меня ближе Металлист, за который я играл. Металлист 1925 - совсем другой клуб

Металіст

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Экс-полузащитник сборной Украины Эдмар рассказал о своем отношении к двум харьковским командам - "Металлисту 1925" и "Металлисту".

- Следите за "Металлистом 1925" в Первой лиге?

- Да, там интересная борьба. Любая победа одной команды - и ты можешь обогнать конкурентов. Плотность в таблице очень большая. Слежу за обоими "Металлистами".

- Вот сейчас Судаков поздравил в харьковском дерби с победой "настоящий "Металлист". А какой "Металлист" вам ближе - Красникова или Носова?

- Для меня - "Металлист", за который я играл. Это лучшие годы карьеры, ностальгия и приятные воспоминания.

"Металлист 1925" - совсем другой клуб, я там поиграл, как игрок, а потом мне предоставили шанс в роли тренера в трудной ситуации, когда в Харьков пришла война. Поэтому мне трудно однозначно ответить.

Мы же уже играли против "Металлиста" и победили, - сказал 44-летний специалист.

Напомним, с 2007 по 2015 Эдмар выступал за "Металлист", в сезоне 2017/18 - за "Металлист 1925". Также в последнем клубе он работал исполняющим обязанности главного тренера команды с 2022 по 2023 годы.

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Эдмар Галовский Первая лига Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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