Эдмар: Для меня ближе Металлист, за который я играл. Металлист 1925 - совсем другой клуб
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Металіст
Экс-полузащитник сборной Украины Эдмар рассказал о своем отношении к двум харьковским командам - "Металлисту 1925" и "Металлисту".
- Следите за "Металлистом 1925" в Первой лиге?
- Да, там интересная борьба. Любая победа одной команды - и ты можешь обогнать конкурентов. Плотность в таблице очень большая. Слежу за обоими "Металлистами".
- Вот сейчас
Судаков поздравил в харьковском дерби с победой "настоящий "Металлист". А какой "Металлист" вам ближе - Красникова или Носова?
- Для меня - "Металлист", за который я играл. Это лучшие годы карьеры, ностальгия и приятные воспоминания.
"Металлист 1925" - совсем другой клуб, я там поиграл, как игрок, а потом мне предоставили шанс в роли тренера в трудной ситуации, когда в Харьков пришла война. Поэтому мне трудно однозначно ответить.
Мы же уже играли против "Металлиста" и победили, - сказал 44-летний специалист.
Напомним, с 2007 по 2015 Эдмар выступал за "Металлист", в сезоне 2017/18 - за "Металлист 1925". Также в последнем клубе он работал исполняющим обязанности главного тренера команды с 2022 по 2023 годы.
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