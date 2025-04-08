Заховайло: Имидж Шевченко как функционера пока что нулевой

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал проигрыш президента УАФ Андрея Шевченко на выборах в исполком УЕФА.

- В чем основная причина "пролета" Шевченко мимо исполкома УЕФА?

- Причина в доверии со стороны УЕФА. Андрей Шевченко, видимо, таким доверием не пользуется. Отсюда и результат.

- Почему, на ваш взгляд, это доверие так сильно упало?

- Там где футбол, особенно в сфере влияния ФИФА и УЕФА, там за последнее время появилось очень много внешней политики. Это стечение обстоятельств последних десяти лет. И эта политика влияет на многие внутренние процессы в этих организациях.

- Сам Шевченко сказал, что в УЕФА его не хотят видеть из-за политических аспектов. Насколько этот аргумент может быть весомым, учитывая то, что должность президента УАФ является в большей степени политической, учитывая нынешнюю ситуацию, в которой находится Украина?

- Как бы мы ни говорили, что спорт вне политики, такого никогда не было. Такие же ситуации происходят в том же МОК, везде. Есть моменты, которые влияют из-за некоторых моментов, связанных с финансированием всех этих организаций, ФИФА, УЕФА, особенно при выборе хозяев мировых и европейских чемпионатов, различных спонсорских ситуаций и так далее.

На сегодняшний момент знаковые фигуры в УЕФА финансируются и усиленно лоббируются людьми, которые не являются партнерами для Украины.

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- 15 голосов из 55 - это однозначно для Шевченко и Украины провал?

- Однозначно. Но дело в том, что здесь каждый претендент на место в исполкоме должен иметь поддержку. Это - как предвыборная компания. Видимо, Шевченко мало уделил внимания общению с людьми, которые должны были отдать свой голос. Возможно, он недооценил эту ситуацию, а возможно, лоббирование других кандидатов было более существенным, ведь этот процесс уже давно стал публичным, и все друг друга понимают. То, что в этих организациях процветают коррупционные составляющие в прямом виде, - это ни для кого не секрет, достаточно вспомнить тех же Блаттера, Платини, которые десятилетиями находились под подозрением, были фигурантами различных судебных процессов.

Мировой и европейский футбол погряз в коррупции. Заявлять, конечно, можно много чего, но нужны факты. А факты - это когда тебя поймали за руку. Андрею Шевченко не оказали нужной поддержки, нужного доверия. То, что он украинец, было одним из факторов, и именно сейчас, поскольку некоторые организации, которые финансируются противоположной стороной, делают все, чтобы вытеснить наших претендентов, поскольку две позиции этих сторон несовместимы. А действия этих двух организаций - ФИФА и УЕФА, особенно первой - очень настораживают в свете тех решений, которые они готовят.

Поэтому я здесь вижу прямую связь с тем, что Андрей Шевченко пролетел на этих выборах. Хоть это и домыслы, но я склонен думать, что Шевченко недооценил всю эту ситуацию и свою предвыборную компанию провел пассивно, с отрицательным результатом.

- Можно ли утверждать, что он слишком понадеялся на свой авторитет и былые заслуги?

- Как футболист, Андрей Шевченко прожил замечательную карьеру, как футбольный тренер очень хорошо стартовал. А вот как функционер и политический деятель везде потерпел провалы. Причины? Он неправильно оценивает обстановку и очень пассивно себя ведет в пропаганде своего имиджа - внефутбольного или даже постфутбольного. Что в политике, что в спортивной политике, его действия пока что не подтверждают его авторитет.

- Когда его избирали президентом УАФ, у вас не возникали опасения, что все вышеперечисленное может сыграть с ним злую шутку?

- Это было решение, которое принималось в спешке, и я не берусь утверждать, правильное оно было или нет. Это уже время покажет. Пока что он начинающий функционер, и его имидж в этом направлении пока равен нулю.

- Уже при Шевченко Украина отозвала голос Павелко из исполкома УЕФА. Не стало ли это решение миной замедленного действия для Украины и для самого Андрея Николаевича?

- Вся ситуация с Павелко, с уголовными преследованиями - ее должны комментировать компетентные органы. Лично я не знаю, где правда и где неправда, пусть это решают правоохранительные органы, а главное - суды. Лично я не имею права ничего утверждать, а прессе можно верить, можно не верить. Но на данный момент мы видим, что Павелко на всех фронтах пока проигрывает эти процессы.

- Тем не менее ЕСПЧ удовлетворил жалобу Павелко и обязал выплатить компенсацию за незаконное содержание под стражей.

- Судебная власть должна быть независимой, беспристрастной - это знает каждый. А то, что у нас постоянно выносятся ошибочные решения - это и к гадалке не ходи. Вспомнить, сколько по поводу людей, которые сидят в судах, проводилось различных журналистских расследований по тем же фактам коррупции. Естественно, нынешняя судебная власть не вызывает максимального доверия. В итоге, любое решение может быть поставлено под сомнение.

- Известно, что Андрей Шевченко - резидент Британии. Насколько это может сказываться на качестве его работы? И что лучше - самому находиться внутри структуры или достаточно компетентных и надежных помощников?

- Он легально является резидентом Англии, имеет второе гражданство Америки, поскольку жена американка - об этом Шевченко сам заявляет, и не скрывает этого. Относительно постоянного места работы в Украине при таких условиях - это решает регламент самой УАФ. Если юридически это все подтверждается, то Шевченко абсолютно законно занимается своей деятельностью. Самое главное здесь - уплата налогов, если есть закон о двойном налогообложении, то не должно быть никаких вопросов.

Самое главное в управлении структурой - поставленная цель и результат. Как это делается - вне офиса или внутри офиса - это уже технологии. На сегодняшний день такая должность имеет под собой и политическую окраску, учитывая то, что страна находится в состоянии войны. Этот момент несколько не соответствует ожиданиям украинцев, соответственно, является имиджевой составляющей функционера Андрея Шевченко. Быть хорошим футболистом или тренером - это одна ситуация, а функционером - совсем другая. Пока что в этом моменте Шевченко недорабатывает. Но все в его руках. Если он хочет идти по этому пути, ему нужно делать выводы, как это исправить.

- Но одно дело - руководить фирмой, другое дело - целой национальной ассоциацией, тем более, в нынешних геополитических условиях...

- Учитывая то, что я украинец и знаю всю эту систему изнутри, управление нашими организациями на расстоянии невозможно. Нужно находиться на месте и самостоятельно контролировать процесс. А полагаться на своих исполнителей - чревато большими последствиями.

То, что Шевченко недостаточно находится на месте, имиджево играет против него, юридически - нет. В целом же нашей ассоциацией фактически сейчас руководит один господин, не буду называть его фамилию, думаю, что все прекрасно понимают, о ком идет речь. Если посмотреть на все последние назначения, которые происходят, то туда скоро из Львова переедут водители, уборщицы и тому подобное. Все это, естественно, бросает грязь на авторитет целой организации. Выводы пусть делают сами украинцы. Отмечу лишь, что общественные организации должны управляться обществом, а не конкретными людьми, - резюмировал Заховайло.