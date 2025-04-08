ВСУ замедлили наступление России - известны причины

Наступление оккупантов в Украине существенно замедлилось из-за высоких потерь, осложненных погодных условий и эффективной обороны ВСУ. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что Россия сейчас захватывает в пять раз меньше территорий, чем еще пять месяцев назад. При этом потери среди российских военных только растут.

"Мы видим, как продвижение РФ уменьшается по мере приближения к плотно застроенным районам, таким как Покровск. Потери остаются очень высокими", - отметил высокопоставленный представитель НАТО.

По словам аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса, российские наступления уже достигли кульминации - момента, когда затраты превышают возможную отдачу.

В то же время украинские войска ведут локальные контратаки и удерживают позиции, особенно на Покровском и Торецком направлениях. Благодаря беспилотникам удается наносить значительные потери оккупантам - более 60% ежедневно.



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