Цыганык - о поражении Шевченко на выборах в УЕФА: Нам показали наше место в футболе

Известный журналист Игорь Цыганик эмоционально высказался о поражении президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко на выборах в Исполком УЕФА.

"То, что случилось на Исполкоме УЕФА... Позорнее я себя еще не чувствовал. Владелец "Золотого мяча", самый известный человек в Украине, которого знают во всем мире, набрал 15 голосов и не прошел. Мне было очень стыдно, потому что в Европе сейчас так сильно размывается бренд Шевченко.

Меня удивило заявление, что якобы УЕФА по каким-то политическим причинам не хочет видеть Шевченко в рядах Исполкома. Но голосует не УЕФА, а каждый представитель своей ассоциации. То есть мы обвинили всех этих людей в том, что они политически заангажированы по отношению к Украине. Это не очень корректно. Но та команда, которая готовила выборы и роскошно живет на деньги УЕФА, может так себя проявить по отношению к этой организации. Лучше всего, когда поражение объясняется своим непрофессионализмом.

Нам показали наше место в футболе. Над нами просто посмеялись. Впервые с 2007 года мы не будем иметь представителя в Исполкоме УЕФА. Для украинского футбола это настоящая беда. Жить без членства в Исполкоме УЕФА можно. Но можно было туда и не идти, чтобы не получить такой позор", - заявил Цыганик в эфире своей авторской программы на Youtube.