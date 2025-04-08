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Цыганык - о поражении Шевченко на выборах в УЕФА: Нам показали наше место в футболе

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Комментарий журналиста

Цыганык - о поражении Шевченко на выборах в УЕФА: Нам показали наше место в футболе

sportbusiness.media

Новина українською

Известный журналист Игорь Цыганик эмоционально высказался о поражении президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко на выборах в Исполком УЕФА.

"То, что случилось на Исполкоме УЕФА... Позорнее я себя еще не чувствовал. Владелец "Золотого мяча", самый известный человек в Украине, которого знают во всем мире, набрал 15 голосов и не прошел. Мне было очень стыдно, потому что в Европе сейчас так сильно размывается бренд Шевченко.

Меня удивило заявление, что якобы УЕФА по каким-то политическим причинам не хочет видеть Шевченко в рядах Исполкома. Но голосует не УЕФА, а каждый представитель своей ассоциации. То есть мы обвинили всех этих людей в том, что они политически заангажированы по отношению к Украине. Это не очень корректно. Но та команда, которая готовила выборы и роскошно живет на деньги УЕФА, может так себя проявить по отношению к этой организации. Лучше всего, когда поражение объясняется своим непрофессионализмом.

Нам показали наше место в футболе. Над нами просто посмеялись. Впервые с 2007 года мы не будем иметь представителя в Исполкоме УЕФА. Для украинского футбола это настоящая беда. Жить без членства в Исполкоме УЕФА можно. Но можно было туда и не идти, чтобы не получить такой позор", - заявил Цыганик в эфире своей авторской программы на Youtube.

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Андрей Шевченко Украина Игорь Цыганык Исполком УЕФА
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Источник:
Циганик LIVE
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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cucumber (Киев)
08.04.2025 в 16:11
До того часу, поки в УЕФА буде Інфантино, (а у ФІФА Чеферін), нам нема чого "ловити" в керівних органах, бо там звикли до щирого "фінансування" в минулому від Газпрому, до того ж наслідки виступів збірної за останні два-три роки не дають підстав на "визнанння" наших функціонерів з УАФ для представництва у виконкомах. Так що починати треба з "початку" - піднімати реноме збУ, а вже потім намагатися стовбити собі місце в УЕФА. Але як це зробити з кумовством при призначенні головних тренерів?? вася огурцов
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Комментарии 2
cucumber (Киев)
08.04.2025 в 16:11
До того часу, поки в УЕФА буде Інфантино, (а у ФІФА Чеферін), нам нема чого "ловити" в керівних органах, бо там звикли до щирого "фінансування" в минулому від Газпрому, до того ж наслідки виступів збірної за останні два-три роки не дають підстав на "визнанння" наших функціонерів з УАФ для представництва у виконкомах. Так що починати треба з "початку" - піднімати реноме збУ, а вже потім намагатися стовбити собі місце в УЕФА. Але як це зробити з кумовством при призначенні головних тренерів?? вася огурцов
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Не люблю футбол (Хорол)
08.04.2025 в 15:39
Ще б треба було виключити Україну з міжнародних турнірів УЄФА на час війни.
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