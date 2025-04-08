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США покидают ключевой хаб помощи Украине в Польше

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США покидают ключевой хаб помощи Украине в Польше

Getty Images/Global Images Ukraine

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Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясенка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине с начала полномасштабной войны.

"Решение передислоцировать войска и оборудование отражает месяцы оценки и планирования, тесно координированные с польскими принимающими сторонами и союзниками по НАТО», - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по оказанию военной помощи Украине через Ясенку будет продолжаться под руководством Польши и НАТО при поддержке оптимизированного военного присутствия США.

Президент Польши Анджей Дуда также подтвердил, что речь не идет о полном выводе войск США, а о ротации и перераспределении ресурсов.

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Ранее СМИ сообщали, что в Пентагоне рассматривают предложение о выводе до 10 тыс. военных из Восточной Европы.

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Источник:
europeafrica.army.mil
Опубликовал: Александр Бураков
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