ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали за РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Наши военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Это произошло на территории Украины - в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карточки, личные данные.

Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил", - отметил он.

Президент поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.

"Привлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе - это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир.

Пленные граждане Китая находятся в Службе безопасности Украины. Продолжаются соответствующие следственные и оперативные действия", - добавил глава государства.

