"Нужно разбираться", - командующий ВМСУ ответил на вопрос, почему военным РФ удалось наступление из Крыма в 2022 году

Командующий Военно-морскими силами Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа, отвечая на вопрос о массированном наступлении войск РФ с территории аннексированного Крыма в 2022 году, заявил, что "надо разбираться", почему российским военным это удалось. Об этом он сказал в интервью Крым.Реалии.

По его словам, противник готовился к войне, и массированное наступление проводилось по всем направлениям, не только со стороны Крыма.