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"Нужно разбираться", - командующий ВМСУ ответил на вопрос, почему военным РФ удалось наступление из Крыма в 2022 году

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По его словам, противник готовился к войне, и массированное наступление проводилось по всем направлениям

"Нужно разбираться", - командующий ВМСУ ответил на вопрос, почему военным РФ удалось наступление из Крыма в 2022 году

ua.krymr.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Командующий Военно-морскими силами Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа, отвечая на вопрос о массированном наступлении войск РФ с территории аннексированного Крыма в 2022 году, заявил, что "надо разбираться", почему российским военным это удалось. Об этом он сказал в интервью Крым.Реалии.

По его словам, противник готовился к войне, и массированное наступление проводилось по всем направлениям, не только со стороны Крыма.

"Я отвечаю за море, правда? То, что произошло со стороны противника из Крыма, почему он именно там применил свои определенные подразделения, я бы не сказал, потому что он пошел везде, со всех сторон. Он дошел почти до Киева. И сказать, что он вышел из Крыма – это немного неправильно.

Противник готовился к этой войне и заходил по разным направлениям – из Чернигова, Киевской области, Белоруссии, Крыма, Донецкой области, в частности. Просто так ему удалось это сделать, это уже нужно разбираться, почему... Да, ему просто так удалось это сделать", – сказал Неижпапа.

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1 голосов
Комментарии
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shura73 (угледар)
08.04.2025 в 17:00
противник готовился к войне?а к чему готовились зелёные бараны дорвавшиеся до власти в 2019?вспомните дебаты на олимпийском.один обкуренный сказал-если бы мы были у власти ничего подобного в крыму не случилось бы.и потом до 2022 кто-то очень хотел посмотреть в глаза х.@.y. проводил дни единстваи звал всех на шашлыки.главное было посадить порошенко.что получили в итоге знают все.придёт день и зелёные .....ответят
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Комментарии 6
shura73 (угледар)
08.04.2025 в 17:00
противник готовился к войне?а к чему готовились зелёные бараны дорвавшиеся до власти в 2019?вспомните дебаты на олимпийском.один обкуренный сказал-если бы мы были у власти ничего подобного в крыму не случилось бы.и потом до 2022 кто-то очень хотел посмотреть в глаза х.@.y. проводил дни единстваи звал всех на шашлыки.главное было посадить порошенко.что получили в итоге знают все.придёт день и зелёные .....ответят
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oda1979 (Запорожье)
08.04.2025 в 17:45
Ты тупой. К войне готовились как могли.
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shura73 (угледар)
08.04.2025 в 17:48
оно и видно.прикрой е.....о убогий
 
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Гашик Ки1в (Киев)
08.04.2025 в 16:49
вс1 все знають 1 спитають....тварюки
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fanatSD (донецк)
08.04.2025 в 16:45
решили разобраться?спросите у янелоха,ермака,верещучки,арахамии,друга детства баканова.кто дал приказ разминировать чонгар?хотели чтобы предателям из крыма было проще и лучше ездить в Украину,а сами жрали шаурму.сколько вы ....трепали языками что нападения не будет?вас же ....предупреждали
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oda1979 (Запорожье)
08.04.2025 в 17:45
Кто дал приказ? Имя, сестра!
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