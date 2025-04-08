"Нужно разбираться", - командующий ВМСУ ответил на вопрос, почему военным РФ удалось наступление из Крыма в 2022 году
По его словам, противник готовился к войне, и массированное наступление проводилось по всем направлениям
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Командующий Военно-морскими силами Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа, отвечая на вопрос о массированном наступлении войск РФ с территории аннексированного Крыма в 2022 году, заявил, что "надо разбираться", почему российским военным это удалось. Об этом он сказал в интервью Крым.Реалии.
По его словам, противник готовился к войне, и массированное наступление проводилось по всем направлениям, не только со стороны Крыма.
"Я отвечаю за море, правда? То, что произошло со стороны противника из Крыма, почему он именно там применил свои определенные подразделения, я бы не сказал, потому что он пошел везде, со всех сторон. Он дошел почти до Киева. И сказать, что он вышел из Крыма – это немного неправильно.
Противник готовился к этой войне и заходил по разным направлениям – из Чернигова, Киевской области, Белоруссии, Крыма, Донецкой области, в частности. Просто так ему удалось это сделать, это уже нужно разбираться, почему... Да, ему просто так удалось это сделать", – сказал Неижпапа.
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