"Если они это сделают", - УАФ готова бойкотировать соревнования УЕФА

Член Исполкома УАФ Николай Павлов высказался относительно о возможном возвращении россиян в международный футбол.

– Ваш прогноз, чем все должно закончиться: вернут ли россиян на международную арену?

– Думаю, у россиян на данном этапе ничего не получится. Большинство европейских стран будут против. А Россия и в дальнейшем будет играть против сборных африканских студентов.

– Если предположить дикий сценарий с возвращением страны-агрессора в УЕФА. По вашему мнению, другие страны как себя поведут?

– Мы точно будем бойкотировать все соревнования под эгидой УЕФА. И, наверное, нас поддержат многие страны, ведь нам в борьбе помогает почти вся Европа.