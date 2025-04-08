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"Если они это сделают", - УАФ готова бойкотировать соревнования УЕФА

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В УАФ готовы бойкотировать соревнования в случае возвращения россиян

"Если они это сделают", - УАФ готова бойкотировать соревнования УЕФА

uaf.ua

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Член Исполкома УАФ Николай Павлов высказался относительно о возможном возвращении россиян в международный футбол.

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– Ваш прогноз, чем все должно закончиться: вернут ли россиян на международную арену?

– Думаю, у россиян на данном этапе ничего не получится. Большинство европейских стран будут против. А Россия и в дальнейшем будет играть против сборных африканских студентов.

– Если предположить дикий сценарий с возвращением страны-агрессора в УЕФА. По вашему мнению, другие страны как себя поведут?

– Мы точно будем бойкотировать все соревнования под эгидой УЕФА. И, наверное, нас поддержат многие страны, ведь нам в борьбе помогает почти вся Европа.

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Николай Павлов Россия УЕФА ФИФА УАФ война с россией
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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