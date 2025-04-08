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Грозный: Уверен, что в ближайшее время и Судаков, и Шапаренко, и Бражко будут играть в сильных европейских командах

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Эксперт говорит, что революцию в украинском детско-юношеском футболе делать не надо

Грозный: Уверен, что в ближайшее время и Судаков, и Шапаренко, и Бражко будут играть в сильных европейских командах

Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный в контексте неудачных матчей сборной Украины в Лиге наций назвал главную, на его взгляд, главную проблему в отечественном футболе.

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"Есть проблема с переходом от юношеского к взрослому футболу. Надо подумать почему? У владельцев клубов были свои задачи – для достижения результатов привлекали легионеров. Однако ни Малиновский, ни Зинченко не играли в "Шахтере". Забарный из "Динамо" вообще уникум. Миколенко тоже. По многим можем пройтись.

Сейчас сложилась другая ситуация. Молодые игроки быстро адаптируются к европейскому футболу. Уверен, что в ближайшее время и Судаков, и Шапаренко, и Бражко будут играть в сильных европейских командах. Поэтому революцию в детско-юношеском футболе делать не надо. Методика, по которой работают в клубах и академиях, отвечает современным требованиям.

Не нужно делать трагедии из невыхода в Лигу А. Выводы будут сделаны, возьмем все лучшее. Уверен, в следующем году эта задача будет решена и квалифицируемся к сильнейшим автоматически, заняв первое место в одной из групп дивизиона", – считает Грозный.

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Украина Вячеслав Грозный
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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