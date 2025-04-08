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Зеленский: Военные КНДР воевали против нас на Курщине, а китайцы - на территории Украины

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Президент сказал, что Китай - еще одна страна, которая военно поддерживает вторжение России в Украину

Зеленский: Военные КНДР воевали против нас на Курщине, а китайцы - на территории Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

итай является еще одной страной, после Ирана и КНДР, который военно поддерживает вторжение РФ в Украину.

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Об этом говорится в заявлении главы государства, обнародованном на сайте ОП.

"Мы взяли в плен китайских военных на территории Украины. В бой вступили украинцы в Донецкой области - Тарасовка и Белогоровка - с шестью китайскими военными. Двое в плену. Соответственно, есть документы, есть их паспорта, есть даже кредитные карты. Это граждане Китая", - рассказал президент.

Зеленский сказал, что Китай - еще одна страна, которая военно поддерживает вторжение России в Украину.

"Это еще одна после Ирана и военных Северной Кореи. Но есть разница: северные корейцы на Курском направлении воевали против нас, китайцы воюют на территории Украины. Думаю, что это важный момент, который нам надо обсуждать с партнерами", - добавил глава государства.

Пленные граждане Китая сейчас находятся в Службе безопасности Украины. Продолжаются соответствующие следственные и оперативные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.

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