Зеленский: Военные КНДР воевали против нас на Курщине, а китайцы - на территории Украины
Президент сказал, что Китай - еще одна страна, которая военно поддерживает вторжение России в Украину
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итай является еще одной страной, после Ирана и КНДР, который военно поддерживает вторжение РФ в Украину.
Об этом говорится в заявлении главы государства, обнародованном на сайте ОП.
"Мы взяли в плен китайских военных на территории Украины. В бой вступили украинцы в Донецкой области - Тарасовка и Белогоровка - с шестью китайскими военными. Двое в плену. Соответственно, есть документы, есть их паспорта, есть даже кредитные карты. Это граждане Китая", - рассказал президент.
Зеленский сказал, что Китай - еще одна страна, которая военно поддерживает вторжение России в Украину.
"Это еще одна после Ирана и военных Северной Кореи. Но есть разница: северные корейцы на Курском направлении воевали против нас, китайцы воюют на территории Украины. Думаю, что это важный момент, который нам надо обсуждать с партнерами", - добавил глава государства.
Пленные граждане Китая сейчас находятся в Службе безопасности Украины. Продолжаются соответствующие следственные и оперативные действия.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.
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