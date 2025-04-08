Генсек УАФ: Представители предыдущего руководства Ассоциации сопротивлялись избранию Шевченко в Исполком УЕФА

Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко прокомментировал провал президента Ассоциации Андрея Шевченко на выборах в Исполком УЕФА .

"Думаю, стоит начать с объяснения, что такое Исполнительный комитет УЕФА. Это руководящий орган европейского футбола, который принимает решение по управлению соревнованиями на континентальном уровне. Поэтому хочу сразу успокоить болельщиков украинского футбола: непопадание Андрея Шевченко в состав исполкома никак не повлияет на развитие футбола в Украине и реализацию реформ, которые он и его команда инициировали после прошлогоднего Конгресса УАФ", – отметил Грищенко в эфире Первого канала Суспільного.

"Обидно, но не могу не упомянуть еще один аспект: некоторые представители предыдущего руководства УАФ сопротивлялись избранию Шевченко, предпринимая попытки его дискредитации. Детали пока раскрывать не могу, учитывая конфиденциальность, но такие факты имели место", – сказал Грищенко.

Кроме того, Грищенко остановился на вопросе возможного возвращения России в футбол.

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"Вопрос возвращения россиян поднимался в сентябре 2023. Благодаря активной позиции стран-членов он был снят с рассмотрения. Снова обсуждение состоялось в сентябре 2024 года на встрече президентов и генсеков европейских ассоциаций, где вместе с Андреем Шевченко мы выступили категорически против. Это дало результат — вопрос снова был заблокирован".

"Мы обратили внимание на то, что рф до сих пор получает солидарные выплаты от УЕФА, которые клубам, несмотря на неучастие в соревнованиях, начисляются коэффициенты. Также – что клубы с оккупированных территорий Крыма, Донбасса и Запорожья, несмотря на запрет, вовлечены в соревнования под эгидой РФС. К сожалению, не все вопросы получают ответы", – констатировал Грищенко.

Также генеральный секретарь УАФ подчеркнул: "Мы должны говорить обо всех видах спорта. Ситуация с Международным олимпийским комитетом показывает, что во многих федерациях россиян уже возвращают. Но УЕФА, к счастью, удерживает позицию с 2022 года. И мы продолжим работать, чтобы сохранить ее. Украина стала ядром коалиции противодействия – и мы не отступим".