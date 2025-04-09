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Пушич рассказал, в каком спорте работал на старте карьеры и как это повлияло на игру Шахтера

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Ничего не остается бесследно

Пушич рассказал, в каком спорте работал на старте карьеры и как это повлияло на игру Шахтера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Марино Пушич поделился мнением о привлечении молодежи в первую команду, а также рассказал о его работе в другом виде спорта.

"Во время наших тренировочных сборов я всегда приглашаю нескольких молодых игроков потренироваться с нами, чтобы посмотреть на них поближе. Я делал это прошлым летом, а также во время зимнего перерыва. Дрозд часто находится с нами. Я люблю просматривать молодых футболистов, но с более близкого ракурса, поэтому приглашаю их на наши тренировки и иногда на спарринги. Я хочу видеть их в действии, ведь это совсем другое, чем смотреть на видео. Возможно, в будущем к нам присоединятся двое-трое футболистов или даже больше.

Вы также зависите от поколений, конкретных качеств. Важно, кто сейчас находится на их позициях, ведь им придется сражаться за свое место. Возможно, некоторых футболистов нужно отдать в аренду на короткий период, чтобы они вернулись лучше. А может быть, нужно больше с нами тренироваться, набираться опыта, а потом – в аренду. Это целый большой процесс, на который я всегда смотрю и пытаюсь найти хорошее решение для игрока, что будет лучше для его развития”.

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"Мне нравится футзал. Я много лет работал именно футзальным тренером на старте карьеры. Работал с большим количеством замечательных игроков. Это очень специфический вид спорта. В нашей игре можно увидеть много влияния футзала, если говорить о коротких комбинациях, зонах и так далее. Именно такой футбол меня привлекает. В моей команде есть немало игроков, которые могли бы добиться успехов в футзале. Это уже совсем другая история, более быстрая игра, другие правила, мяч, покрытие.

Сколько у нас технических футболистов, думаю, многие из них стали бы успешными в футзале. На моем опыте только один футзальный игрок построил большую карьеру в футболе – Стевен Бергейс. Он играет в "Аяксе", также выступал за "Фейеноорд". Но начинал у меня играть в футзал. После футзала тяжело играть на большом поле, нужно больше бегать, больше пространство. Разные виды спорта, немногие игроки могут овладеть обоими. Я был одним из них. Шучу”, – рассказал тренер.

11 апреля "горняки" будут играть с ЛНЗ.

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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