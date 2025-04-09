Пушич рассказал, в каком спорте работал на старте карьеры и как это повлияло на игру Шахтера

Марино Пушич поделился мнением о привлечении молодежи в первую команду, а также рассказал о его работе в другом виде спорта.

"Во время наших тренировочных сборов я всегда приглашаю нескольких молодых игроков потренироваться с нами, чтобы посмотреть на них поближе. Я делал это прошлым летом, а также во время зимнего перерыва. Дрозд часто находится с нами. Я люблю просматривать молодых футболистов, но с более близкого ракурса, поэтому приглашаю их на наши тренировки и иногда на спарринги. Я хочу видеть их в действии, ведь это совсем другое, чем смотреть на видео. Возможно, в будущем к нам присоединятся двое-трое футболистов или даже больше.

Вы также зависите от поколений, конкретных качеств. Важно, кто сейчас находится на их позициях, ведь им придется сражаться за свое место. Возможно, некоторых футболистов нужно отдать в аренду на короткий период, чтобы они вернулись лучше. А может быть, нужно больше с нами тренироваться, набираться опыта, а потом – в аренду. Это целый большой процесс, на который я всегда смотрю и пытаюсь найти хорошее решение для игрока, что будет лучше для его развития”.