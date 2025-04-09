Сенсации в Лиге чемпионов, травма Ризныка, новый клуб для Де Брюйне, интерес к Марченко из Франции. Главные новости за 8 апреля

"Реал" разгромно проиграл "Арсеналу"

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Арсенал" неожиданно разгромил "Реал" со счетом 3:0. Удивляет не сам факт победы "канониров", а уверенность, с которой они это сделали. Два шикарных гола после дальних штрафных ударов забил Деклан Райс, еще раз отличился Микель Мерино. Лондонцы обеспечили себе хороший гандикап перед ответным матчем, который состоится через неделю.

"Интер" обыграл "Баварию" в Мюнхене

Во втором четвертьфинале тоже зафиксирован неожиданный результат. "Бавария" дома хоть и преобладала по игре и моментам "Интер", но не сумела их реализовать. Миланцы сыграли прагматично в защите и эффективно в атаке, реализовав 2 момента. Мюнхенцы ответили только одним точным выстрелом и усложнили себе жизнь перед матчем в Милане.

"Челси" не рассчитывает на Мудрика

Украинский вингер, которому грозит длительная дисквалификация из-за нарушения допингового законодательства, больше не входит в планы лондонского клуба на следующий сезон. Руководство Челси понимает, что избежать длительной дисквалификации не получится, поэтому "синие" уже начали поиск альтернатив Михаилу на следующий сезон.

Кевин Де Брюйне летом может присоединиться к "Интер Майами"

Легендарный бельгиец уже объявил, что покинет "Манчестер Сити" летом. Теперь Кевин рассматривает предложения по продолжению своей карьеры. Интерес к Де Брюйне проявляют клубы из Саудовской Аравии, а теперь к ним присоединился "Интер Майами". Если бельгиец решит присоединиться к американскому клубу, то станет одноклубником Месси, Суареса, Бускетса, Альбы.

Голкипер "Оболони" заинтересовал французский клуб

В сферу интересов европейского клуба попал 18-летний вратарь "Оболони" Денис Марченко. Денис дебютировал за первую команду "Оболони" только этой весной и уже отыграл четыре поединка, в которых пропустил два мяча, еще в трех поединках он отстоял "на ноль". Неназванная команда Лиги 1 готова заплатить за молодого украинца около 500 тысяч евро.

Ризнык получил травму

Основной голкипер донецкого "Шахтера" получил мышечную травму, из-за которой пропустит 2 недели. В текущем сезоне Дмитрий является безальтернативно основным игроком команды Пушича, поэтому это большая потеря для дончан.

Утверждена дата полуфинальных матчей кубка Украины

Дирекция по проведению кубка Украины утвердила расписание матчей 1/2 финала турнира сезона-2024/2025. Оба матча состоятся 23 апреля. В 16:00 прозвучит стартовый свисток в матче "Буковина" (Черновцы) - "Динамо" (Киев), а уже в 18:00 начнут свой поединок житомирское "Полесье" и донецкий "Шахтер".