Снова с системой ПВО. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне
Показатели стабильные
Zelenskiy Official
В течение суток украинские военные уничтожили 1270 оккупантов, 10 бронемашин, 52 артсистемы и 1 средство ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02.22 по 09.04. 25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 927 580 (+1270) человек,
- танков - 10576 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 22021 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 25912 (+52) ед,
- РСЗО - 1359 (+0) ед,
- средства ПВО - 1127 (+1) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 31973 (+56),
- крылатые ракеты - 3145 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 43345 (+118) ед,
- специальная техника - 3792 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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