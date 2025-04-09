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Снова с системой ПВО. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

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Снова с системой ПВО. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

Zelenskiy Official

Новина українською

В течение суток украинские военные уничтожили 1270 оккупантов, 10 бронемашин, 52 артсистемы и 1 средство ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 09.04. 25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 927 580 (+1270) человек,
  • танков - 10576 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 22021 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 25912 (+52) ед,
  • РСЗО - 1359 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1127 (+1) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31973 (+56),
  • крылатые ракеты - 3145 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43345 (+118) ед,
  • специальная техника - 3792 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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