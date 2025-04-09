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Госдеп США резко отреагировал на попадание китайцев в плен ВСУ

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Госдеп США резко отреагировал на попадание китайцев в плен ВСУ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

США осведомлены с тем фактом, что Украина взяла в плен двух китайских солдат в Донецкой области. Китай является одним из основных пособников России.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Знаете, это тревожно. Тревожно, что Северная Корея участвует. Тревожно, что китайские солдаты были захвачены в плен. Мы видели сообщения, что Украина захватила двух китайских граждан, которые воевали на стороне России в Украине. Китай является основным пособником России в этой войне", - отметила пресс-секретарь ведомства.

Также Брюс напомнила слова президента Дональда Трампа о том, что сотрудничество между Китаем и Россией "только будет способствовать глобальной нестабильности и сделает США и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими".

Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время боевых действий в Донецкой области украинские воины взяли в плен граждан Китая.

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Украина США Китай Госдеп США война с россией
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
09.04.2025 в 09:16
Cросно направьте шарлотку в Украину воевать против китайцев.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
09.04.2025 в 09:16
Cросно направьте шарлотку в Украину воевать против китайцев.
Ответить
0
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