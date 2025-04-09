Госдеп США резко отреагировал на попадание китайцев в плен ВСУ

США осведомлены с тем фактом, что Украина взяла в плен двух китайских солдат в Донецкой области. Китай является одним из основных пособников России.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Знаете, это тревожно. Тревожно, что Северная Корея участвует. Тревожно, что китайские солдаты были захвачены в плен. Мы видели сообщения, что Украина захватила двух китайских граждан, которые воевали на стороне России в Украине. Китай является основным пособником России в этой войне", - отметила пресс-секретарь ведомства.

Также Брюс напомнила слова президента Дональда Трампа о том, что сотрудничество между Китаем и Россией "только будет способствовать глобальной нестабильности и сделает США и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими".