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ПВО ночью сбило более 30 БПЛА - Воздушные Силы

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ПВО ночью сбило более 30 БПЛА - Воздушные Силы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 9 апреля Россия запустила 55 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 32 шахедов и дронов других типов на севере и востоке страны. 8 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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