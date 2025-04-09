ПВО ночью сбило более 30 БПЛА - Воздушные Силы
Запущено было более полусотни
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 9 апреля Россия запустила 55 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 32 шахедов и дронов других типов на севере и востоке страны. 8 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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