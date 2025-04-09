Экстренер Карпат: Яремчук и Довбик себя еще покажут
Могут играть еще лучше
uaf.ua
Бывший наставник львовских "Карпат" Владимир Журавчак видит большой потенциал у нападающих сборной Украины - Романа Яремчука и Артема Довбика.
"Роман и Артем - два наших ведущих и очень перспективных форварда. Уверен, что они себя еще покажут. Яремчука знаю лично, это трудолюбивый и порядочный парень. Во всех командах, где был Роман, кроме "Динамо", он боролся за место в составе. Думаю, "Олимпиакос" уже тоже понял, что Яремчук принесет им много пользы.
Что касается Довбика, то в Италии он попал в немного непривычные для себя условия. Там больше дисциплины, больше тактики, чем в той же испанской «Жироне», где он перед тем играл и забивал постоянно. Артем имеет чувство гола и фантастические физические данные. Поэтому "продавливает" защиту, забивает и доказывает, что имеет право на место в основном составе "Ромы“, - сказал специалист в комментарии "Экспрессу".
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