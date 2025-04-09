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Наступление РФ на две области уже фактически началось - Сырский

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Раскрыты вражеские планы

Наступление РФ на две области уже фактически началось - Сырский

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российская армия уже фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua.

Комментируя заявление Владимир Зеленского о подготовке нового наступления россиян в Сумской и Харьковской областях, главнокомандующий отметил:

"Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях.

Враг продолжает стратегическую наступательную операцию с целью захвата нашей территории, разгрома наших войск, продвижения в глубину, стремится полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской, Запорожской областей, создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей. Он придерживается тех целей или пытается выполнить те задачи, которые ему были поставлены".

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Источник:
LB.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
09.04.2025 в 12:14
Что то Трамп не шевелится..Где обещанный мир за 24 часа? Шарлотка, быстро пошел разбираться
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
09.04.2025 в 12:14
Что то Трамп не шевелится..Где обещанный мир за 24 часа? Шарлотка, быстро пошел разбираться
Ответить
0
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