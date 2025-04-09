Наступление РФ на Харьковскую и Сумскую области уже фактически началось - Сырский
Раскрыты вражеские планы
Getty Images/Global Images Ukraine
Российская армия уже фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua.
Комментируя
"Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях.
Враг продолжает стратегическую наступательную операцию с целью захвата нашей территории, разгрома наших войск, продвижения в глубину, стремится полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской, Запорожской областей, создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей. Он придерживается тех целей или пытается выполнить те задачи, которые ему были поставлены".
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