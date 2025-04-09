Украина уничтожила дроном российский бомбардировщик Ту-22М3 - Сырский
Вовремя было отработано
Міноборони РФ
Украинские военные с помощью дрона уничтожили на территории России дальний бомбардировщик Ту-22МЗ. Об этом в интервью LB.ua рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
"Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3. Как раз только приземлился - и наш дрон его поразил. Стоимость - около 100 миллионов долларов", - отметил он.
Также Сирский заявил о фактическом закрытии российского флота в Новороссийске и об эффективных результатах по системам ПВО.
"Иногда он (флот - прим.) прорывается, но для них это испытание, потому что они знают, что постоянно находятся под угрозой наших ударов.
Система противовоздушной обороны - также одно из направлений поражения во время "дипстрайка", что значительно снижает их мощности и самой системы противовоздушной обороны, и системы обнаружения наших средств воздушного нападения. Каждая такая станция стоит десятки миллионов долларов", - добавил он.
Ту-22М3 - сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец с модернизированным бортовым радиоэлектронным оборудованием и возможностью использования высокоточного оружия класса "воздух-земля".
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