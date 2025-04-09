Источник сообщил, за что будет отвечать экс-гендиректор Руха в УАФ
Новая роль для Дедышина
Фото: пресслужби ФК "Рух"
На днях появилась информация, что бывший генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин получит должность технического директора в УАФ.
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Журналист Игорь Бурбас рассказал, за что именно будет отвечать 48-летний менеджер.
"Я выяснил, что он будет отвечать за вертикаль сборных Украины. То есть Дедышин будет выстраивать [структуру] U-21, U-19, U-17 и так далее", - сказал Бурбас в эфире своей авторской программы на Youtube.
Напомним, Дедышин был генеральным директором "Руха" с лета 2019 года по февраль 2025 года. До этого он также работал в "Карпатах" и "Вересе".
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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