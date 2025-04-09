Милевский - о поездке Тотти в Москву: Не хочу в это верить

Бывший нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский отреагировал на визит легенды итальянской "Ромы" Франческо Тотти в Россию.

"Честно, я не хочу до конца в это верить. Мне от этой информации не очень хорошо... Я вообще не понимаю, зачем он едет в Россию, когда вся Италия, вся Европа поддерживает Украину, поддерживает нас. Ему 100% заплатили, но что, у него нет денег? Он мало заработал за свою карьеру?", - удивляется Милевский.