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Милевский - о поездке Тотти в Москву: Не хочу в это верить

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Разочарование Артема

Милевский - о поездке Тотти в Москву: Не хочу в это верить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский отреагировал на визит легенды итальянской "Ромы" Франческо Тотти в Россию.

"Честно, я не хочу до конца в это верить. Мне от этой информации не очень хорошо... Я вообще не понимаю, зачем он едет в Россию, когда вся Италия, вся Европа поддерживает Украину, поддерживает нас. Ему 100% заплатили, но что, у него нет денег? Он мало заработал за свою карьеру?", - удивляется Милевский.

Напомним, 7 апреля Тотти посетил в Москве вручение премии РБ.

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Zapp Brannigan (Київ)
09.04.2025 в 13:07
Вважаю, що Довбик мав би довбанути трохи того Тотті...
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Комментарии 1
Zapp Brannigan (Київ)
09.04.2025 в 13:07
Вважаю, що Довбик мав би довбанути трохи того Тотті...
Ответить
0
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