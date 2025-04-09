Милевский - о поездке Тотти в Москву: Не хочу в это верить
Разочарование Артема
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский отреагировал на визит легенды итальянской "Ромы" Франческо Тотти в Россию.
"Честно, я не хочу до конца в это верить. Мне от этой информации не очень хорошо... Я вообще не понимаю, зачем он едет в Россию, когда вся Италия, вся Европа поддерживает Украину, поддерживает нас. Ему 100% заплатили, но что, у него нет денег? Он мало заработал за свою карьеру?", - удивляется Милевский.
Напомним, 7 апреля
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Источник:TikTok
Опубликовал: Александр Бураков
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09.04.2025 в 13:07
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