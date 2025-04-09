Сырский назвал количество людей, которое ВСУ нужно мобилизовать ежемесячно
Есть определенный ориентир
ОП
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что цифра в 30 тысяч мобилизованных ежемесячно соответствует нынешним потребностям украинского войска и должна быть сохранена.
Таким образом он согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в феврале заявил, что в прошлом году самая большая мобилизация за месяц составила 30 тысяч человек.
"Президент озвучил цифру, которую он озвучил. И это действительно та цифра, которой мы должны придерживаться.
Я знаю все цифры, сколько в этом месяце пришло людей через рекрутинг, сколько в прошлом, но все, что касается мобилизации, - это конфиденциальная информация. Скажешь одну цифру, а там (враги - прим.) быстренько посчитают", - сказал Сырский.
Также главнокомандующий добавил, что в армию можно привлечь также 6 миллионов мужчин, которые еще не обновили свои данные в ТЦК и избегают мобилизации.
"В первую очередь, нужна цифровизация. Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся", - пояснил Сырский.
По его словам, россияне ежемесячно увеличивают численность своих вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников.
"В некоторых регионах стоимость контракта достигает 40 тысяч долларов. А деньги для них - всегда стимул", - отметил Сырский.
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