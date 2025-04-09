Зеленский - после ночного обстрела: Война не стихает от разговоров и заявлений

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаки на Украину со стороны России и призвал партнеров к большей поддержке.

"Только за сегодняшний день уже второй раз из-за угрозы российской баллистики в большинстве областей и в Киеве звучала воздушная тревога. В течение дня - новые удары бомб и ракет против Сумщины и Донетчины.

Были целенаправленные удары по Днепру и Харькову, по общинам Сумской и Донецкой областей. Повреждены обычные дома, гражданская инфраструктура: магазины, амбулатория, газопровод.

К сожалению, значительное количество пострадавших. Одиннадцать человек были доставлены в больницы в Днепре и Харькове. В Донецкой области, в Краматорске, от российского удара получил ранения ребенок - девочка, 11 лет ей. В поселке Белый Колодец Харьковской области россияне ударили сбросом FPV-дрона по зданию поселкового совета прямо во время выдачи гуманитарки.

Только в единстве можно защищать жизни от такого постоянного российского террора. И именно поэтому мы нуждаемся в поддержке партнеров, чтобы спасти как можно больше людей от постоянных российских ударов. Война не стихает от разговоров и заявлений. В Москве игнорируют любую дипломатию, потому что считают, что могут себе это позволить.

Увеличение давления на Россию нужно, чтобы удары прекратились. И это зависит от решений Соединенных Штатов, Европы, всех партнеров в мире, которые действительно стремятся остановить войну", - написал глава государства в соцсетях.