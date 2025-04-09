Бывший гендиректор Карпат и Руха стал техническим директором УАФ
Игорь Дедышин уже приступил к своим обязанностям
Фото: УАФ
Футбольный функционер Игорь Дедышин назначен техническим директором УАФ, сообщает официальный сайт ассоциации.
Специалист уже приступил к выполнению своих непосредственных обязанностей. Ранее сообщалось, что 48-летний менеджер будет отвечать за вертикаль сборных Украины.
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С 2002 года Дедышин работал на различных руководящих должностях в ФК "Карпаты" (Львов), а с августа 2009-го по июль 2015 года занимал должность генерального директора клуба.
В 2016-2017 годах был генеральным директором "Вереса" (Ровно) и НК "Целье" (Словения). С начала 2018 года занимался строительством академии футбола "Руха" (Львов), а с лета 2019 года по февраль 2025 года был генеральным директором львовского клуба.
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