Бывший гендиректор Карпат и Руха стал техническим директором УАФ

Футбольный функционер Игорь Дедышин назначен техническим директором УАФ, сообщает официальный сайт ассоциации.

Специалист уже приступил к выполнению своих непосредственных обязанностей. Ранее сообщалось, что 48-летний менеджер будет отвечать за вертикаль сборных Украины.

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С 2002 года Дедышин работал на различных руководящих должностях в ФК "Карпаты" (Львов), а с августа 2009-го по июль 2015 года занимал должность генерального директора клуба.

В 2016-2017 годах был генеральным директором "Вереса" (Ровно) и НК "Целье" (Словения). С начала 2018 года занимался строительством академии футбола "Руха" (Львов), а с лета 2019 года по февраль 2025 года был генеральным директором львовского клуба.