  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Китай поднял тарифы на товары из США до 84%
В тренде

Китай поднял тарифы на товары из США до 84%

Общие новости

Торговые войны продолжаются

Китай поднял тарифы на товары из США до 84%

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Китай ответил на новые тарифы, введенные Трампом, объявив о повышении пошлин на товары из США до 84%.

Читайте такжеУкраина уничтожила дроном российский бомбардировщик Ту-22М3 - Сырский

Об этом пишет издание Bloomberg.

Правительство Китая отметило, что такие меры вступают в силу 10 апреля. Поэтому тарифы на импортные товары из США вырастут с 34% до 84%.

Этот шаг Пекин сделал через несколько часов после того, как вступили в силу масштабные тарифы Трампа, достигшие 104%.

Также в КНР заявили, что подадут иск против США во Всемирную торговую организацию.

Китай добавил 12 американских фирм в список экспортного контроля.

В Пекине назвали решение Трампа о повышении тарифов на этой неделе "ошибкой за ошибкой", одновременно оставляя двери открытыми для диалога с США.

Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.

По теме
yellow-arrow
"Статья NYT не соответствует действительности", - Сырский объяснил, почему не удалось наступление под Бахмутом в 2023
yellow-arrow
Бывший гендиректор Карпат и Руха стал техническим директором УАФ
yellow-arrow
Зеленский - после ночного обстрела: Война не стихает от разговоров и заявлений
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
09.04.2025 в 17:06
смешно.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
09.04.2025 в 17:06
смешно.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости