Китай поднял тарифы на товары из США до 84%
Торговые войны продолжаются
Getty Images / Global Images Ukraine
Китай ответил на новые тарифы, введенные Трампом, объявив о повышении пошлин на товары из США до 84%.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Правительство Китая отметило, что такие меры вступают в силу 10 апреля. Поэтому тарифы на импортные товары из США вырастут с 34% до 84%.
Этот шаг Пекин сделал через несколько часов после того, как вступили в силу масштабные тарифы Трампа, достигшие 104%.
Также в КНР заявили, что подадут иск против США во Всемирную торговую организацию.
Китай добавил 12 американских фирм в список экспортного контроля.
В Пекине назвали решение Трампа о повышении тарифов на этой неделе "ошибкой за ошибкой", одновременно оставляя двери открытыми для диалога с США.
Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.
Популярное сейчас
- Сырский назвал количество людей, которое ВСУ нужно мобилизовать ежемесячно
- Наступление РФ на две области уже фактически началось - Сырский
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Неоднозначность наряду с легендарностью и теми, кто свое последнее слово еще не сказал. Безработные коучи украинского футбола
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
Комментарии 1