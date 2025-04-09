Китай поднял тарифы на товары из США до 84%

Китай ответил на новые тарифы, введенные Трампом, объявив о повышении пошлин на товары из США до 84%.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Правительство Китая отметило, что такие меры вступают в силу 10 апреля. Поэтому тарифы на импортные товары из США вырастут с 34% до 84%.

Этот шаг Пекин сделал через несколько часов после того, как вступили в силу масштабные тарифы Трампа, достигшие 104%.

Также в КНР заявили, что подадут иск против США во Всемирную торговую организацию.

Китай добавил 12 американских фирм в список экспортного контроля.

В Пекине назвали решение Трампа о повышении тарифов на этой неделе "ошибкой за ошибкой", одновременно оставляя двери открытыми для диалога с США.

Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.