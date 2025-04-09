"Статья NYT не соответствует действительности", - Сырский объяснил, почему не удалось наступление под Бахмутом в 2023

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский дал разъяснение о наступлении в 2023 году под Бахмутом и опроверг утверждение NYT о том, что Мелитополь был основой контрнаступления, но он якобы захотел отбить Бахмут.

Об этом Сырский в рассказал в интервью Lb.ua.

"Каждый наш офицер, участвовавший в боевых действиях генерал знает, что это (статья NYT – ред.) вообще не соответствует действительности.

Да, мы провели наступление южнее Бахмута. Но ведь мы проводили наступательные действия двумя бригадами из состава группировки. Если бы у нас было пять бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы уволены", - сказал Сырский.

Перед этим The New York Times написало, что план контрнаступления на Мелитополь был ключевым для Украины, но генерал Александр Сырский настоял на возвращении Бахмута, что изменило стратегию и привело к неудаче на обоих направлениях.

По словам Сырского, еще на этапе планирования этих действий было понимание, что сил недостаточно, поскольку налицо было только 2 бригады без дополнительных боеприпасов.

"Но мы рассчитывали на неожиданность, на то, что мы такими, не то чтобы авантюристическими, но смелыми действиями пробьем оборону противника с учетом того, что она не была готова, не была такой, как, например, на Запорожье. Там все укрепления были в обычном поле. И вот мы рассчитывали на то, что мы сможем. в главнокомандующий.

Вторая дорога, говорит Сырский, которую военные хотели перерезать с одной стороны, это путь между Бахмутом и Дебальцевым. "Это основная трасса, по которой осуществлялось логистическое обеспечение. А от нее отходила дорога на Попасную. Это еще одна дорога, которая выходила на основную магистраль", - объяснил главнокомандующий.

Он отметил, что это три дороги, по которым осуществлялось логистическое обеспечение группировки, насчитывавшей 20 тысяч. "Если бы нам удалось перерезать эти пути, враг был бы вынужден отступать. Иначе попал бы в ловушку", - считает Сырский.

По его словам, этот план военные не смогли реализовать. "У нас просто банально не хватило сил и средств", – сказал Сырский.

Напомним, что по данным The New York Times тогдашний главком Валерий Залужный и британцы поддерживали вариант , что контрнаступление должно быть направлено на Мелитополь, поскольку этот маневр перекроет сухопутные маршруты поставок российских сил в Крым, хотя это и было амбициозно.

Издание описывает Ставку, на которой Сырский заявил, что хочет отойти от плана и провести полномасштабное наступление, чтобы выбить россиян из Бахмута. Затем он продвинется на восток в Луганскую область. Естественно, ему понадобятся дополнительные люди и боеприпасы.

Американцам не сообщили о результатах заседания. Но затем разведка США заметила, что украинские войска и боеприпасы "двигаются в направлениях, не соответствующих согласованному плану".

Вскоре на срочно созванной встрече на польской границе Залужный признался американцам, что украинцы решили наступать на трех направлениях одновременно.