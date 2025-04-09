Все ограниченно годные до 5 июня должны повторно пройти ВВК, - Минобороны

До 5 июня 2025 года лица, имеющие статус ограниченно годных, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщает Минобороны.

"Это обязанность для тех, кто до 4 мая 2024 года получил решение об ограниченной годности к военной службе", - говорится в сообщении.

Так, в Минобороны объяснили, что нужно делать:

1. Получить направление на ВВК:

через приложение Резерв+;

в ТЦК и СП (лично).

2. Пройти комиссию в медучреждении.

3. Получить новое решение: пригоден или непригоден.

"Крайний срок - 5 июня 2025 года включительно. Не медлите - процедура обязательна по закону", - отметили в Минобороны.

Напомним, 12 февраля 2025 года Верховная Рада проголосовала за продление срока прохождения ВВК до 5 июня 2025 года для лиц, которые ранее имели статус ограниченно годных.