  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Скандальный экс-глава ГФС Насиров, который подозревается во взяточничестве, мобилизовался в ВСУ
В тренде

Скандальный экс-глава ГФС Насиров, который подозревается во взяточничестве, мобилизовался в ВСУ

Общие новости
Обновлено

Роман Насиров обвиняется в вероятном получении взятки в размере 722 млн грн

Скандальный экс-глава ГФС Насиров, который подозревается во взяточничестве, мобилизовался в ВСУ

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, обвиняемый в получении взятки в размере 722 млн грн, добровольно мобилизовался в Вооруженные силы Украины.

Читайте также"Статья NYT не соответствует действительности", - Сырский объяснил, почему не удалось наступление под Бахмутом в 2023

Об этом сообщила организация Transparency International Ukraine со ссылкой на адвокатов бывшего высокопоставленного чиновника, дело которого слушается в суде.

"Защита отметил, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд. Сделал он это добровольно. Также на этом основании защита подала ходатайство об остановке производства", — говорится в сообщении.

Суд отложил рассмотрение этого вопроса для сбора информации. Следующее заседание запланировано на 11 апреля.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Роман Насиров обвиняется в вероятном получении взятки в размере 722 млн грн за возмещение НДС компаниям бизнесмена Олега Бахматюка. Уголовное производство рассматривает ВАКС.

Дело Насирова находится на стадии судебных прений и приближается к приговору.

В комментарии "Суспільного" спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк подтвердила, что адвокат Насирова подал ходатайство об остановке уголовного производства в связи с мобилизацией своего клиента.

"Он также предоставил в суд приказ, копию приказа о назначении указанного лица в личный состав воинской части. Решение этого вопроса состоится 11 апреля. До этого времени мы будем устанавливать все обстоятельства, а также возможность обвиняемого участвовать в судебных заседаниях", — сообщила она.

В Transparency International Ukraine напомнили, что в мае прошлого года парламент разрешил освобождать осужденных от отбывания наказания в обмен на прохождение контрактной военной службы, однако лишил такого права топ-коррупционеров.

По теме
yellow-arrow
Потужно! Алиев и Милевский сфотографировались с Будановым. ФОТО
yellow-arrow
Генштаб после заявлений Сырского о наступлении россиян призвал украинцев не паниковать
yellow-arrow
Все ограниченно годные до 5 июня должны повторно пройти ВВК, - Минобороны
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости