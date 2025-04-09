Скандальный экс-глава ГФС Насиров, который подозревается во взяточничестве, мобилизовался в ВСУ
Роман Насиров обвиняется в вероятном получении взятки в размере 722 млн грн
фото из свободных источников
Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, обвиняемый в получении взятки в размере 722 млн грн, добровольно мобилизовался в Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщила организация Transparency International Ukraine со ссылкой на адвокатов бывшего высокопоставленного чиновника, дело которого слушается в суде.
"Защита отметил, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд. Сделал он это добровольно. Также на этом основании защита подала ходатайство об остановке производства", — говорится в сообщении.
Суд отложил рассмотрение этого вопроса для сбора информации. Следующее заседание запланировано на 11 апреля.
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Роман Насиров обвиняется в вероятном получении взятки в размере 722 млн грн за возмещение НДС компаниям бизнесмена Олега Бахматюка. Уголовное производство рассматривает ВАКС.
Дело Насирова находится на стадии судебных прений и приближается к приговору.
В комментарии "Суспільного" спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк подтвердила, что адвокат Насирова подал ходатайство об остановке уголовного производства в связи с мобилизацией своего клиента.
"Он также предоставил в суд приказ, копию приказа о назначении указанного лица в личный состав воинской части. Решение этого вопроса состоится 11 апреля. До этого времени мы будем устанавливать все обстоятельства, а также возможность обвиняемого участвовать в судебных заседаниях", — сообщила она.
В Transparency International Ukraine напомнили, что в мае прошлого года парламент разрешил освобождать осужденных от отбывания наказания в обмен на прохождение контрактной военной службы, однако лишил такого права топ-коррупционеров.
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