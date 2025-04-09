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Потужно! Алиев и Милевский сфотографировались с Будановым. ФОТО

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Фото в соцсетях выложил Алиев

Потужно! Алиев и Милевский сфотографировались с Будановым. ФОТО

instagram.com/aliev_sasha8

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Две легенды "Динамо", Артем Милевский и Александр Алиев, сделали совместное фото с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым.

Фото в соцсетях выложил Алиев.

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Интересно, что оба экс-игрока киевлян на фото позируют в форме "Динамо".

Когда сделано фото, не сообщается, однако оно вызвало у пользователей приличный ажиотаж.

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Артем Милевский Александр Алиев Кирилл Буданов
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