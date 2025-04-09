Потужно! Алиев и Милевский сфотографировались с Будановым. ФОТО
Фото в соцсетях выложил Алиев
instagram.com/aliev_sasha8
Две легенды "
Фото в соцсетях выложил Алиев.
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Интересно, что оба экс-игрока киевлян на фото позируют в форме "Динамо".
Когда сделано фото, не сообщается, однако оно вызвало у пользователей приличный ажиотаж.
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