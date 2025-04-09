"Мне не нужно отвечать на критику", - Тотти попытался оправдаться за свой визит на Россию
Легенда совсем долбанулась
фото из свободных источников
Легенда “Ромы” и сборной Италии Франческо Тотти прибыл в столицу страны-агрессора РФ Москву, где посетил мероприятие - вручение премии РБ. Это российское событие в области спорта и букмекерства.
Свое решение поехать на Россию он попробовал оправдать следующим образом:
"Мне не нужно отвечать на критику. Я приехал, потому что меня пригласили на спортивный вечер. И я с удовольствием принял это предложение.
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Я хотел бы поблагодарить итальянцев, с которыми я познакомился между вчерашним и сегодняшним днем. Я встретился со своими болельщиками и увидел старых товарищей по команде. Это была замечательная встреча", - сказал Тотти.
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