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"Мне не нужно отвечать на критику", - Тотти попытался оправдаться за свой визит на Россию

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Обновлено

Легенда совсем долбанулась

"Мне не нужно отвечать на критику", - Тотти попытался оправдаться за свой визит на Россию

фото из свободных источников

Новина українською

Легенда “Ромы” и сборной Италии Франческо Тотти прибыл в столицу страны-агрессора РФ Москву, где посетил мероприятие - вручение премии РБ. Это российское событие в области спорта и букмекерства.

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Свое решение поехать на Россию он попробовал оправдать следующим образом:

"Мне не нужно отвечать на критику. Я приехал, потому что меня пригласили на спортивный вечер. И я с удовольствием принял это предложение.

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Я хотел бы поблагодарить итальянцев, с которыми я познакомился между вчерашним и сегодняшним днем. Я встретился со своими болельщиками и увидел старых товарищей по команде. Это была замечательная встреча", - сказал Тотти.

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Франческо Тотти Рома (Италия)
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Fatodeton (Київ-Барселона)
10.04.2025 в 00:26
Ну прибув з візитом італійський футболіст, а вам до що цього?! Хто-хто, а концлагерні інфантильні макаки точно довбанулись
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2
0
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Комментарии 4
avatar
Fatodeton (Київ-Барселона)
10.04.2025 в 00:26
Ну прибув з візитом італійський футболіст, а вам до що цього?! Хто-хто, а концлагерні інфантильні макаки точно довбанулись
Ответить
2
0
Гашик Ки1в (Киев)
10.04.2025 в 00:20
гордон.....здохла легенда...
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0
1
avatar
Manowar (Харьков)
10.04.2025 в 00:11
Какая отвратительная рожа! Ублюдок жидовский!
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0
2
Лекарь (село Дарниця)
10.04.2025 в 00:08
Фак ю легендарний тотті
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0
2

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